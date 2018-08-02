Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9802 RUR   0.027 GBR   2.2273 TRY   0.3411

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.66 Brent   72.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 33° Завтра 25° 33° 4 Авг 24° 32° 5 Авг 24° 31°

Финансы 02.08.2018 12:59

Банки в Азербайджане начали пересматривать политику кибербезопасности – Лаборатория Касперского

Банки в Азербайджане пересматривают политику в сфере кибербезопасности, начинают внедрять самые последние решения не только по защите компьютеров, но и комплексные методы защиты от целевых атак, заявил официальный представитель компании «Лаборатория Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

"Самые сложные системы защиты должны использоваться в финансовых организациях, а также на объектах критической инфраструктуры – промышленность, телекоммуникации, инфраструктурные объекты и т.д.", - считает М.Мамедов, слова которого приводятся в сообщении компании.

По его словам, финансовые учреждения чаще других оказываются целью атак, поэтому они нуждаются в специализированной защите. Адаптивная стратегия кибербезопасности обеспечит надежную защиту компаний. Это понятие включает в себя обнаружение целевых атак; защиту рабочих мест, банкоматов и терминалов; кибербезопасность облачных сред; аналитику угроз для изолированных сетей; защиту от мошенничества и, конечно же, обучение сотрудников.

"Мы участвовали в расследовании и отражении ряда атак на банковский сектор страны. Часто именно из-за сложных инцидентов банки Азербайджана начинают пересматривать свою политику в сфере кибербезопасности, внедрять самые последние решения не только по защите компьютеров, но и комплексные методы защиты от целевых атак, вроде Kaspersky Anti Targeted Attack Platform", - отметил М.Мамедов.

Кроме того, в последнее время не только финансовые организации стали более серьезно относиться к обучению своих сотрудников правилам поведения в вопросах, связанных с информационной безопасностью.

Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform – инновационная платформа, предназначенная для проактивного выявления сложных угроз и минимизации рисков и последствий разрушительного влияния кибератак. Используя новейшие технологий машинного обучения и самых актуальные сведения об угрозах, получаемые из облачных инфраструктур, решение помогает компаниям своевременно распознавать скомпрометированные системы, целевые атаки и сложные угрозы, тем самым надежно защищая от них.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КИБЕРАТАКИ, УГРОЗЫ


Похожие новости


За атаками на американские банки стоят иранские хакеры - газета

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]