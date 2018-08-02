Банки в Азербайджане начали пересматривать политику кибербезопасности – Лаборатория Касперского

Банки в Азербайджане пересматривают политику в сфере кибербезопасности, начинают внедрять самые последние решения не только по защите компьютеров, но и комплексные методы защиты от целевых атак, заявил официальный представитель компании «Лаборатория Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

"Самые сложные системы защиты должны использоваться в финансовых организациях, а также на объектах критической инфраструктуры – промышленность, телекоммуникации, инфраструктурные объекты и т.д.", - считает М.Мамедов, слова которого приводятся в сообщении компании.

По его словам, финансовые учреждения чаще других оказываются целью атак, поэтому они нуждаются в специализированной защите. Адаптивная стратегия кибербезопасности обеспечит надежную защиту компаний. Это понятие включает в себя обнаружение целевых атак; защиту рабочих мест, банкоматов и терминалов; кибербезопасность облачных сред; аналитику угроз для изолированных сетей; защиту от мошенничества и, конечно же, обучение сотрудников.

"Мы участвовали в расследовании и отражении ряда атак на банковский сектор страны. Часто именно из-за сложных инцидентов банки Азербайджана начинают пересматривать свою политику в сфере кибербезопасности, внедрять самые последние решения не только по защите компьютеров, но и комплексные методы защиты от целевых атак, вроде Kaspersky Anti Targeted Attack Platform", - отметил М.Мамедов.

Кроме того, в последнее время не только финансовые организации стали более серьезно относиться к обучению своих сотрудников правилам поведения в вопросах, связанных с информационной безопасностью.

Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform – инновационная платформа, предназначенная для проактивного выявления сложных угроз и минимизации рисков и последствий разрушительного влияния кибератак. Используя новейшие технологий машинного обучения и самых актуальные сведения об угрозах, получаемые из облачных инфраструктур, решение помогает компаниям своевременно распознавать скомпрометированные системы, целевые атаки и сложные угрозы, тем самым надежно защищая от них.

А.Азизов