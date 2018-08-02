Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в Москву

Специальная следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу.
"Избранная в отношении Ю.Хачатурова мера пресечения не является препятствием, чтобы он в определенный отрезок времени отсутствовал в Армении. Следственный орган довел эту информацию до Ю.Хачатурова", - сообщили "Интерфаксу" в Специальной следственной службе в четверг.
Специальная следственная служба Армении ранее выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и затем согласился отпустить его под залог.
Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс смены генсека организации.
В минувшую среду адвокат генерального секретаря ОДКБ Мигран Погосян направил ходатайство в Специальную следственную службу Армении о разрешении на выезд генсека в Москву.
"Учитывая, что Ю.Хачатуров - генсек международной организации, имеет неотложные деловые обязательства, невыполнение которых может привести к нарушению работы организации, снижению международного авторитета, а также учитывая, что Ю.Хачатуров не избегал следствия и явился на допрос, то мы представили ходатайство для получения разрешения на его выезд на работу", - сказал М.Погосян "Интерфаксу" в среду.
М.Погосян также сообщил, что Ю.Хачатуров обязался при необходимости вновь явиться в следственный орган.
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