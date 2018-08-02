Россельхознадзор Дагестана не пропустил в РФ 73 тонны фруктов из Азербайджана

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан запретили азербайджанским предпринимателям ввоз в Россию 4 партий фруктов общим весом 73 тонны.
" В ходе карантинного фитосанитарного контроля 4 товарных партий, прибывших с территории Азербайджана, на дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан выявили на плодах свежих фруктов карантинного вредного объекта - восточную плодожорку", - отмечается в сообщении управления.
Лабораторные исследования, проведенные на базе дагестанского филиала ФГБУ "ВНИИКР", подтвердили наличие в грузах карантинного объекта.
"По этой причине к ввозу на территорию страны не допущены большегрузы с яблоками, грушами, персиками, сливой, в общем количестве 73 тонны", - подчеркивается в сообщении.
В отношении владельцев грузов составлены протоколы по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции».
А.Азизов
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