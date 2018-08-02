Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9802 RUR   0.027 GBR   2.2273 TRY   0.3411

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.66 Brent   72.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 33° Завтра 25° 33° 4 Авг 24° 32° 5 Авг 24° 31°

Бизнес и законодательство 02.08.2018 13:12

Россельхознадзор Дагестана не пропустил в РФ 73 тонны фруктов из Азербайджана

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан запретили азербайджанским предпринимателям ввоз в Россию 4 партий фруктов общим весом 73 тонны.

" В ходе карантинного фитосанитарного контроля 4 товарных партий, прибывших с территории Азербайджана, на дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан выявили на плодах свежих фруктов карантинного вредного объекта - восточную плодожорку", - отмечается в сообщении управления.

Лабораторные исследования, проведенные на базе дагестанского филиала ФГБУ "ВНИИКР", подтвердили наличие в грузах карантинного объекта.

"По этой причине к ввозу на территорию страны не допущены большегрузы с яблоками, грушами, персиками, сливой, в общем количестве 73 тонны", - подчеркивается в сообщении.

В отношении владельцев грузов составлены протоколы по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции».

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРУКТЫ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Россельхознадзор не пустил в РФ почти 19 тонн зараженных персиков и нектаринов из Азербайджана РФ после вступления в ВТО существенно снизит пошлины на ввоз яблок Россия может запретить поставки овощей и фруктов из Турции

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]