Испанские таксисты прекратили забастовку, продолжавшуюся шесть дней

Таксисты в Испании с четверга вернулись к работе после шестидневной забастовки, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Водители такси договорились о прекращении забастовки вечером 1 августа после того, как министерство развития Испании предложило передать региональным властям право на ограничение выдачи лицензий онлайн-сервисам такси.

Таксисты в рамках забастовки требовали, чтобы на одну лицензию для сервисов такси, таких как Uber и Cabify, выдавались 30 лицензий "обычных" такси. С ростом активности сервисов такси в крупных городах Испании эта пропорция соблюдаться перестала, что вызвало обеспокоенность среди таксистов.

В ходе протестов участники забастовки блокировали крупные улицы в Барселоне и Мадриде, забастовка вызвала проблемы с транспортом в районе аэропортов, железнодорожных вокзалов и больниц.