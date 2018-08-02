Жара и засуха угрожают урожаю в КНДР - СМИ

Пришедшие на территорию КНДР жара и засуха могут очень пагубно сказаться на урожае, что особенно актуально для рисовых и кукурузных ферм, предупреждают в четверг официальные северокорейские СМИ.

"Нынешняя ситуация требует того, чтобы каждый принял участие в кампании по предотвращению угрозы со стороны высоких температур и засухи", - сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

"Это очень важная и срочная задача для сельскохозяйственного сектора, для выполнения поставленных на год целей", - подчеркивает ЦТАК.

"Высокие температуры в этом году - это беспрецедентный природный катаклизм, но никак не непреодолимое препятствие", - говорится в сообщении.