Жара и засуха угрожают урожаю в КНДР - СМИ

Пришедшие на территорию КНДР жара и засуха могут очень пагубно сказаться на урожае, что особенно актуально для рисовых и кукурузных ферм, предупреждают в четверг официальные северокорейские СМИ.
"Нынешняя ситуация требует того, чтобы каждый принял участие в кампании по предотвращению угрозы со стороны высоких температур и засухи", - сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.
"Это очень важная и срочная задача для сельскохозяйственного сектора, для выполнения поставленных на год целей", - подчеркивает ЦТАК.
"Высокие температуры в этом году - это беспрецедентный природный катаклизм, но никак не непреодолимое препятствие", - говорится в сообщении.
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
МИД Азербайджана соболезнует семьям убитых в ЦАР журналистов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 6 августа планирует привлечь 350 млн манатов
Азербайджан предлагает Индии создавать СП для развития экономических отношения
«Мелиорация и сельское хозяйство» направит около 22 млн манатов на строительство распределительных каналов для орошения земель
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов
Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений