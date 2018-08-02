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Дальнее зарубежье 02.08.2018 15:32

В Париже второй день закрыта Эйфелева башня из-за забастовки

Одна из главных достопримечательностей Парижа закрыта для посещения второй день подряд из-за забастовки персонала, сообщает радиостанция "Эроп-1" со ссылкой на компанию-оператора башни SETE.

"Забастовочное движение части персонала до сих пор продолжается", - говорится в опубликованном в четверг заявлении компании.

Башня была закрыта во второй половине дня в среду. Причиной разногласий между руководством Эйфелевой башни и профсоюзами персонала стали условия посещения достопримечательности. В частности, это связано с увеличением предпродаж билетов на определенное время посещения монумента, в результате чего у входа на башню возникают огромные очереди из тех, кто покупает билеты в порядке обычной очереди в день посещения.

В SETE отметили, что переговоры с профсоюзами продолжаются и уже предложен текст компромиссного соглашения между сторонами.

"SETE приносит извинения всем - парижанам, французам, а также иностранным туристам - и заверяет, что делает все возможное, чтобы работа достопримечательности была возобновлена как можно скорее", - подчеркнули представители компании.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, БАШНЯ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]