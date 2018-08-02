Ливень в грузинском Поти затопил улицы и дома, парализовал движение транспорта

Сильный ливень, который в ночь на четверг обрушился на грузинский город Поти, и продолжался до утра, создал серьезные проблемы его жителям.
Как сообщают грузинские СМИ, проблемы возникли после того, как от удара молнии город лишился электроэнергии, в результате чего перестали работать все насосные станции, и ливнеотводы уже не могли справляться с мощными потоками воды, которые затопили улицы, дворы и первые этажи домов, ограничили движение транспорта.
По словам местных жителей, из-за неисправности дренажных систем в город ворвались воды вышедшей из берегов реки Риони. "Поти при каждых сильных дождях сталкивается с этой проблемой, но на этот раз мы пережили адскую ночь", - сказала одна из пострадавших от водной стихии жительниц города в эфире телеканала "Рустави 2".
К настоящему времени ситуация в городе относительно стабилизировалась - возобновлена подача населению электроэнергии и работают все водооткачивающие насосные станции, хотя, в разных частях города пока еще остаются водные запруды, откуда соответствующие службы выкачивают воду и ведут очистительные работы.
Во многих домах горожан вода уничтожила домашнюю утварь, бытовую технику, мебель.
Пострадавшее население рассчитывает на помощь властей.
Как заявил журналистам мэр Поти Гоча Курдгелия, создана специальная комиссия, которая оценит и посчитает нанесенный стихией ущерб, после чего всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
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