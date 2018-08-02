Банки в Азербайджане увеличили в I полугодии число банкоматов на 2%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июля 2018 года составляет 2,481 тыс. единиц, что на 2,1% больше показателя на конец 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 июля 2018 года в Баку установлено 1,34 тыс. банкоматов (рост на 2,4%), в регионах - 1,141 тыс. банкомат (рост на 1,6%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 июля 2018 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 65,447 тыс. единиц, что на 0,1% ниже показателя на конец 2017 года.

При этом в Баку имеется 37,18 тыс. pos-терминалов (рост на 0,3%), в регионах – 28,267 тыс. (спад на 0,5%).

В объектах розничной торговли установлено 64,142 тыс. или 98% всех pos-терминалов.

Н.Аббасова