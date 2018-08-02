Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9802 RUR   0.027 GBR   2.2273 TRY   0.3411

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.66 Brent   72.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 33° Завтра 25° 33° 4 Авг 24° 32° 5 Авг 24° 31°

Финансы 02.08.2018 13:54

Банки в Азербайджане увеличили в I полугодии число банкоматов на 2%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июля 2018 года составляет 2,481 тыс. единиц, что на 2,1% больше показателя на конец 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 июля 2018 года в Баку установлено 1,34 тыс. банкоматов (рост на 2,4%), в регионах - 1,141 тыс. банкомат (рост на 1,6%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 июля 2018 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 65,447 тыс. единиц, что на 0,1% ниже показателя на конец 2017 года.

При этом в Баку имеется 37,18 тыс. pos-терминалов (рост на 0,3%), в регионах – 28,267 тыс. (спад на 0,5%).

В объектах розничной торговли установлено 64,142 тыс. или 98% всех pos-терминалов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ТЕРМИНАЛЫ, БАНКОМАТЫ


Похожие новости


Банки в Азербайджане увеличили в январе-апреле число банкоматов на 1% Банки в Азербайджане увеличили в I квартале число банкоматов на 1%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]