Глава МИД Ирана об американских санкциях против Турции: пристрастие США к санкциям не знает границ

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подверг критике решение США ввести санкции против двух турецких министров, назвав такие меры незаконными.

"Американские незаконные санкции против двух турецких министров - из союзной страны - иллюстрируют не только политику администрации США по оказанию давления и принуждения, исключающую проявления политической прозорливости, но и то, что ее пристрастие к санкциям не знает границ", - написал иранский министр в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в Белом доме сообщили, что власти США приняли решение о введении санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под стражей в Турции.

Американский священник Э.Брансон в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к неудавшейся попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

На прошлой неделе Дж.Зариф раскритиковал США за стремление вводить все новые санкции против других стран, сравнив такое желание разрабатывать ограничительные меры с "наркотической зависимостью".