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СНГ 02.08.2018 16:06

В Минске отрицают наличие у Белоруссии с Ираном проекта "нефть в обмен на оборудование"

Белоруссия в настоящее время не реализует проект с Ираном по обмену нефти на оборудование, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"У Беларуси хорошие, конструктивные отношения с Ираном, сотрудничаем по ряду направлений, однако проекта по бартеру в работе нет", - сказал А.Глаз в четверг агентству "Интерфакс-Запад".

Накануне иранское агентство Mehr News Agency сообщило со ссылкой на посла Ирана в Белоруссии Мостафу Овейси, что "Тегеран и Минск договорились об обмене нефти на промышленную технику". Данное заявление дипломат сделал на встрече послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan. Подробности сделки не сообщались.

В мае посол Ирана заявлял, что Минск и Тегеран ведут переговоры по возможным поставкам иранской нефти в Беларусь. "Ведем переговоры, переговорный процесс продолжается", - сказал тогда М.Овейси.

Из-за разногласий в подходах к определению цены российского газа между Россией и Белоруссией в 2016 году возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти, из-за чего объем ее переработки белорусскими НПЗ уменьшился почти на 20% - до 18,6 млн тонн нефти.

Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал А.Лукашенко.

Позднее стало известно, что Иран поставил в Белоруссию в 2017 году две партии нефти. По информации иранского посла, одна партия была объемом 600 тыс. баррелей, вторая -800 тыс. баррелей.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИРАН, НЕФТЬ, БАРТЕР-2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]