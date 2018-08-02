США необходимо ликвидировать свою базу в Эт-Танфе в Сирии - Генштаб ВС РФ

Американская военная база Эт-Танф в Сирии должна быть ликвидирована, заявили в российском Генштабе.

"Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в (лагерь беженцев) "Рукбан", обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", - сказал в четверг на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.