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Дальнее зарубежье 02.08.2018 14:12

США необходимо ликвидировать свою базу в Эт-Танфе в Сирии - Генштаб ВС РФ

Американская военная база Эт-Танф в Сирии должна быть ликвидирована, заявили в российском Генштабе.

"Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в (лагерь беженцев) "Рукбан", обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", - сказал в четверг на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ-БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]