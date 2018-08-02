Партия экс-спикера парламента Армении призывает власти не портить отношения с Россией

Непарламентская партия "Оринац еркир", возглавляемая экс-спикером парламента Армении Артуром Багдасаряном, призывает власти не предпринимать антироссийских действий.

"Антироссийские заявления последних дней более чем непонятны, особенно на фоне внешнеполитических заявлений премьера Никола Пашиняна. Россия - стратегический партнёр и союзник Армении", - говорится в распространённом партией заявлении.

В партии А.Багдасаряна отмечают, что в России проживают три миллиона армян, сотни тысяч ездят в РФ на заработки, 70% трансфертов в Армению поступает из России.

"Необходимы сбалансированные позиции, а не лишенные фактов выводы, которые ведут к противостоянию. Согласно всемирному опыту, суверенитет не имеет никакого противоречия со стратегическим партнерством", - говорится в заявлении.