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Регион 02.08.2018 16:17

Партия экс-спикера парламента Армении призывает власти не портить отношения с Россией

Непарламентская партия "Оринац еркир", возглавляемая экс-спикером парламента Армении Артуром Багдасаряном, призывает власти не предпринимать антироссийских действий.

"Антироссийские заявления последних дней более чем непонятны, особенно на фоне внешнеполитических заявлений премьера Никола Пашиняна. Россия - стратегический партнёр и союзник Армении", - говорится в распространённом партией заявлении.

В партии А.Багдасаряна отмечают, что в России проживают три миллиона армян, сотни тысяч ездят в РФ на заработки, 70% трансфертов в Армению поступает из России.

"Необходимы сбалансированные позиции, а не лишенные фактов выводы, которые ведут к противостоянию. Согласно всемирному опыту, суверенитет не имеет никакого противоречия со стратегическим партнерством", - говорится в заявлении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]