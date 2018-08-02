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Дальнее зарубежье 02.08.2018 16:27

В "Лаборатории Касперского" полагают, что хакерская группировка Fin7 объединяет десятки людей

Несколько десятков человек могут входить в хакерскую группу Fin7, также известную как Carbanak, об аресте трёх ключевых участников которой в среду сообщил Минюст США, заявляет ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"С 2013 года атаки Carbanak были зафиксированы во многих странах мира. В 2015 году в ходе совместного расследования "Лаборатория Касперского", Европол и Интерпол раскрыли беспрецедентную киберпреступную операцию, в рамках которой злоумышленники похитили миллиард долларов США. Киберограбление продолжалось два года и затронуло около 100 финансовых организаций по всему миру",- сказал С.Голованов в четверг "Интерфаксу".

По его словам, учитывая характер работы атакующих во многих странах мира, "мы можем предположить, что это несколько десятков людей - около 30 лет, связанных между собой жаждой наживы".

Эксперт также рассказал, что оставленные во вредоносных файлах и на компьютерах жертв артефакты свидетельствуют о том, что кибермошенники, которые создавали код, владеют русским языком.

При этом для атак в конкретной стране они искали "в команду", человека, говорящего на местном языке - тайском, китайском, чешском, испанском и так далее, добавил С.Голованов.

"Carbanak объединяет десятки людей, которые активно сотрудничают с киберзлоумышленниками по всему миру. Безусловно, арест лидеров скажется на деятельности остальных, но какое-то время мы еще будем видеть их активность",- сказал эксперт.

1 августа Минюст США сообщил об аресте троих граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке Fin7. "Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - говорилось в сообщении.

Согласно данным Минюста США, все трое - граждане Украины. Их имена - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

По данным министерства, жертвами группировки Fin7, известной также под названиями "Группа Carbanak" и "Навигатор", с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

Члены Fin7 взломали тысячи компьютерных систем, украли миллионы данных банковских карт, которые перепродавались третьим лицам.

Позднее технический директор и глава направления Threat Intelligence (кибер-разведка) Group-IB Дмитрий Волков сообщил "Интерфаксу", что, по его данным, среди членов группы могут быть граждане РФ.

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Тэги: РОССИЯ, США, УКРАИНА, ХАКЕРЫ


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