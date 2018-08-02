Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9802 RUR   0.027 GBR   2.2273 TRY   0.3411

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.66 Brent   72.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 24° 32° 4 Авг 23° 32° 5 Авг 24° 31°

Дальнее зарубежье 02.08.2018 16:45

Более полусотни человек признаны потерпевшими по делу об отравлении на теплоходе в Ленинградской области - СКР

Более 50 отравившихся на круизном теплоходе "Лунная соната" в Ленинградской области признаны потерпевшими по уголовному делу, около полусотни человек из числа персонала судна отстранены от работы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в четверг.

"В рамках расследования уголовного дела об отравлении пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната" 55 человек признаны потерпевшими. Следователи СКР установили, что медицинские книжки ряда работников не соответствуют предъявляемым требованиям. 46 человек отстранены от исполнения обязанностей. Допрошены более 90 членов экипажа, произведены выемки документов в судоходной компании и непосредственно на теплоходе", - говорится в сообщении ведомства.

"Установлено, что среди пострадавших, а их уже более 100 лиц, имеются несовершеннолетние. Состояние у всех удовлетворительное. Один подросток 15 лет доставлен в районную больницу, он находится сейчас со своими родственниками, состояние его среднее стабильное", - сообщал ранее начальник Северо-Западного следственного управления (СЗСУ) на транспорте СКР Сергей Сазин.

Как сообщалось, СЗСУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пищевого отравления на круизном теплоходе "Лунная соната" в Ленинградской области. Пассажиры теплохода, принадлежащего ООО "Судоходная компания Созвездие", массово пожаловались на симптомы отравления 1 августа.

"Один из подростков был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция. Остальные граждане отказались от госпитализации", - сообщала пресс-служба ведомства.

Всего на судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

"Директор (судового - ИФ) ресторана задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию", - отмечает следствие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛЕНОБЛАСТЬ, ОТРАВЛЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Священник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режима Восемь человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Ленобласти Задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве жителя Грозного в Ленинградской области

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]