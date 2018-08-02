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Дальнее зарубежье 02.08.2018 15:16

Израиль заявляет о ликвидации семи боевиков на границе с Сирией - СМИ

В результате удара сил Армии обороны Израиля по позициям террористов на границе с Сирией убиты семь боевиков, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на израильское военное командование.

По итогам этой операции, которая прошла в ночь на четверг, были проведены поиски, в ходе которых удалось обнаружить пояса подрывников-смертников и автоматы Калашникова.

"Прошлой ночью авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по нескольким вооруженным террористам в южной части сирийских Голанских высот. В результате поисков утром в четверг в этом районе были найдены пояса смертников и автомат АК-47", - говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте армии обороны Израиля.

По данным газеты "Джерузалем пост", боевики, судя по всему, были членами террористической группировке ИГ . Группа террористов была уничтожена в 200 метрах от пограничного ограждения на территории Голанских высот.

Армия обороны Израиля отмечает также, военнослужащие находятся в повышенной боевой готовности для защиты жителей северных регионов страны.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]