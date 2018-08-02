Израиль заявляет о ликвидации семи боевиков на границе с Сирией - СМИ

В результате удара сил Армии обороны Израиля по позициям террористов на границе с Сирией убиты семь боевиков, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на израильское военное командование.

По итогам этой операции, которая прошла в ночь на четверг, были проведены поиски, в ходе которых удалось обнаружить пояса подрывников-смертников и автоматы Калашникова.

"Прошлой ночью авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по нескольким вооруженным террористам в южной части сирийских Голанских высот. В результате поисков утром в четверг в этом районе были найдены пояса смертников и автомат АК-47", - говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте армии обороны Израиля.

По данным газеты "Джерузалем пост", боевики, судя по всему, были членами террористической группировке ИГ . Группа террористов была уничтожена в 200 метрах от пограничного ограждения на территории Голанских высот.

Армия обороны Израиля отмечает также, военнослужащие находятся в повышенной боевой готовности для защиты жителей северных регионов страны.