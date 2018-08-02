МИД Узбекистана подтверждает, что задержанная в Петербурге по подозрению в финансировании ИГ имеет узбекское гражданство

Генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге установило контакты с местными правоохранительными органами в связи с задержанием гражданки республики, обвиняемой в сборе средств для боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель МИД Узбекистана.
"Подтверждается, что подозреваемая - гражданка Узбекистана. Генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге по данному вопросу поддерживает контакты с соответствующими правоохранительными органами", - сообщил собеседник агентства.
1 августа Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о задержании женщины по подозрению в финансировании боевиков ИГ, которым она перечислила около 1 млн рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
По данным следственных органов, обвиняемая с июня 2016 года по октябрь 2017 года, находясь в Санкт-Петербурге, получала от различных лиц и переводила денежные средства в Турцию на финансирование деятельности ИГ. Женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщил "Интерфаксу" ранее информированный источник, задержанная - гражданка Узбекистана 1979 года рождения.
Минтруда и соцзащиты населения получит 20 млн манатов на меры по улучшению бытовых условий инвалидов и семей-шехидов
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Курс манат/доллар на 3 августа - 1,7 манат/$1
Инфляция является более явным риском для экономики, чем Brexit - Карни
Азербайджан в сентябре запустит спутник Azerspace-2 - глава Azerkosmos
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов
Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений