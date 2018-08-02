МИД Узбекистана подтверждает, что задержанная в Петербурге по подозрению в финансировании ИГ имеет узбекское гражданство

Генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге установило контакты с местными правоохранительными органами в связи с задержанием гражданки республики, обвиняемой в сборе средств для боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель МИД Узбекистана.

"Подтверждается, что подозреваемая - гражданка Узбекистана. Генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге по данному вопросу поддерживает контакты с соответствующими правоохранительными органами", - сообщил собеседник агентства.

1 августа Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о задержании женщины по подозрению в финансировании боевиков ИГ, которым она перечислила около 1 млн рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По данным следственных органов, обвиняемая с июня 2016 года по октябрь 2017 года, находясь в Санкт-Петербурге, получала от различных лиц и переводила денежные средства в Турцию на финансирование деятельности ИГ. Женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщил "Интерфаксу" ранее информированный источник, задержанная - гражданка Узбекистана 1979 года рождения.