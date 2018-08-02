«Мелиорация и сельское хозяйство» направит около 22 млн манатов на строительство распределительных каналов для орошения земель

ОАО «Мелиорация и сельское хозяйство» привлекло ООО «M Ssot» в качестве подрядчика для строительства распределительных каналов для орошения земельных угодий.

С «M Ssot» подписан контракт на I-ый этап строительства распределительных каналов для орошения новых земельных угодий водой из реки Араз. Данная компания стала победителем тендера, проведенного «Мелиорация и сельское хозяйство» в июне текущего года.

Стоимость подписанного с «M Ssot»контракта составляет 21 млн 700,199 тыс. манатов.

Н.Аббасова