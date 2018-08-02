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Бизнес и законодательство 02.08.2018 15:30

Азербайджан предлагает Индии создавать СП для развития экономических отношения

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев предлагает Индии создать совместные предприятия для развития двусторонних торгово-экономических связей.

Ш.Мустафаев и посол Индии в Азербайджане Санжай Рана обсудили в Баку вопросы экономического сотрудничества

«Министр пригласил деловые круги Индии воспользоваться с благоприятными условиями, созданными в промышленных парках и кварталах в Азербайджане, создать совместные предприятия», - сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ш.Мустафаев отметил наличие потенциала для расширения сотрудничества в сферах промышленности, фармацевтики, АПК, туризма, ИКТ, экспорта в Индию ненефтяной продукции Азербайджана.

«Азербайджан придает значимость сотрудничеству с Индией», - приводит слова Ш.Мустафаева пресс-служба ведомства.

С.Рана, в свою очередь, подчеркнул важность для Индии международного транспортного коридора Север-Юг. Он отметил, что планы Азербайджана направить экспортную миссию в Индию является важным моментом для развития экономических связей.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]