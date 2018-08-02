Азербайджан предлагает Индии создавать СП для развития экономических отношения

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев предлагает Индии создать совместные предприятия для развития двусторонних торгово-экономических связей.
Ш.Мустафаев и посол Индии в Азербайджане Санжай Рана обсудили в Баку вопросы экономического сотрудничества
«Министр пригласил деловые круги Индии воспользоваться с благоприятными условиями, созданными в промышленных парках и кварталах в Азербайджане, создать совместные предприятия», - сообщает пресс-служба Минэкономики.
Ш.Мустафаев отметил наличие потенциала для расширения сотрудничества в сферах промышленности, фармацевтики, АПК, туризма, ИКТ, экспорта в Индию ненефтяной продукции Азербайджана.
«Азербайджан придает значимость сотрудничеству с Индией», - приводит слова Ш.Мустафаева пресс-служба ведомства.
С.Рана, в свою очередь, подчеркнул важность для Индии международного транспортного коридора Север-Юг. Он отметил, что планы Азербайджана направить экспортную миссию в Индию является важным моментом для развития экономических связей.
Ф.Исазаде
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