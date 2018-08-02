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Регион 02.08.2018 17:18

Лавров и Зариф "на полях" АСЕАН обсудили ситуацию вокруг СВПД, сирийскую проблематику и подготовку Каспийского саммита - МИД РФ

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф провели в четверг встречу "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре, сообщает российский МИД.

В ходе переговоров был "продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита", говорится в сообщении.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия с упором на реализацию договоренностей на высшем уровне об активизации торгово-экономического сотрудничества", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]