Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф провели в четверг встречу "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре, сообщает российский МИД.

В ходе переговоров был "продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита", говорится в сообщении.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия с упором на реализацию договоренностей на высшем уровне об активизации торгово-экономического сотрудничества", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.