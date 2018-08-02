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Дальнее зарубежье 02.08.2018 17:29

Еврокомиссия поможет сельхозпроизводителям в связи с сильной засухой в ряде стран ЕС

Еврокомиссия в знак солидарности с сельхозпроизводителями ЕС, переживающими экстремальную засуху, предпринимает конкретные инициативы по оказанию им поддержки в трудной климатической ситуации, заявила в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Наташа Берто.

"Сельхозпроизводители получат досрочные выплаты в октябре за декабрь. Кроме того, в совместной сельскохозяйственной политике ЕС допущена определенная гибкость, и мы применим ее, чтобы позволить им использовать земли, которые в обычных условиях должны оставаться под паром, для прокорма скота", - сказала пресс-секретарь.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что затяжная засуха в ряде стран ЕС наносит ущерб производству пахотных культур, а также обеспечению корма для скота. "Я очень обеспокоен таким продолжительным климатическим развитием. Я контактировал с рядом министров из пострадавших стран, чтобы обсудить ситуацию и получить обновленную оценку ее последствий. Комиссия, как всегда, готова оказывать поддержку фермерам, пострадавшим от засухи, с использованием ряда инструментов, включая более высокие авансовые платежи и отступления от требований по охране земель и предоставлению государственной помощи", - приводятся в сообщении слова члена Еврокомиссии по сельскому хозяйству Фила Хогана.

Еврокомиссар призвал государства-члены изучить меры, предусмотренные законодательством ЕС, с целью оказания поддержки фермерам.

Согласно данным Еврокомиссии, сельхозпроизводители смогут получить до 70% прямых выплат и до 85% выплат на сельское развитие в середине октября, а не ждать до декабря. Кроме того, в связи с засухой будут разрешены отступления от требований по диверсификации культур и правил сохранения земли под паром, чтобы обеспечить корма для скота.

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Тэги: ЕС, СЕЛЬХОЗ, ЗАСУХА, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]