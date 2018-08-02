Португалия и Испания готовятся к почти 50-градусной жаре на выходных

Жители Пиренейского полуострова готовятся к аномально жаркой погоде, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Ожидается, что в южных районах Португалии температура воздуха к выходным поднимется до 47 градусов по шкале Цельсия. Ввиду этого местные власти предупредили местных жителей и туристов о необходимости соблюдать повышенные меры предосторожности.
Воздушные массы, несущие аномально жаркую погоду, двигаются на юго-запад Европы со стороны Африки. Метеорологи опасаются, что помимо жары Португалия и Испания могут столкнуться с еще одной проблемой - повышенным содержанием пыли и песчинок в воздухе из-за песчаных бурь в пустыне Сахара.
Кроме того, Восточная часть Европы уже столкнулась с аномально высокими температурами воздуха. В частности, сильная жара установилась в Польше, где электростанции были переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации из-за повышенного уровня использования кондиционеров и вентиляторов как в жилых домах, так и в общественных учреждениях по всей стране.
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