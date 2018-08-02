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Дальнее зарубежье 02.08.2018 17:43

Португалия и Испания готовятся к почти 50-градусной жаре на выходных

Жители Пиренейского полуострова готовятся к аномально жаркой погоде, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что в южных районах Португалии температура воздуха к выходным поднимется до 47 градусов по шкале Цельсия. Ввиду этого местные власти предупредили местных жителей и туристов о необходимости соблюдать повышенные меры предосторожности.

Воздушные массы, несущие аномально жаркую погоду, двигаются на юго-запад Европы со стороны Африки. Метеорологи опасаются, что помимо жары Португалия и Испания могут столкнуться с еще одной проблемой - повышенным содержанием пыли и песчинок в воздухе из-за песчаных бурь в пустыне Сахара.

Кроме того, Восточная часть Европы уже столкнулась с аномально высокими температурами воздуха. В частности, сильная жара установилась в Польше, где электростанции были переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации из-за повышенного уровня использования кондиционеров и вентиляторов как в жилых домах, так и в общественных учреждениях по всей стране.

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Тэги: ЕВРОПА, ЖАРА, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]