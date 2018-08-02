Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Азербайджан и Афганистан подписали в четверг в Баку протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, сообщает пресс-служба Миноборонпрома Азербайджана.

Замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев принял в Баку полномочного представителя президента Афганистана по странам СНГ Шакера Каргара.

«По итогам встречи стороны подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили направления сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и Афганистаном.

Ведомство отмечает, что афганская делегация посетила предприятия министерства оборонной промышленности, ознакомилась с производственным процессом.

Ф.Исазаде