Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Азербайджан и Афганистан подписали в четверг в Баку протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, сообщает пресс-служба Миноборонпрома Азербайджана.
Замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев принял в Баку полномочного представителя президента Афганистана по странам СНГ Шакера Каргара.
«По итогам встречи стороны подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности», - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили направления сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и Афганистаном.
Ведомство отмечает, что афганская делегация посетила предприятия министерства оборонной промышленности, ознакомилась с производственным процессом.
Ф.Исазаде
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