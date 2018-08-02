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Оборона 02.08.2018 15:54

Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Азербайджан и Афганистан подписали в четверг в Баку протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, сообщает пресс-служба Миноборонпрома Азербайджана.

Замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев принял в Баку полномочного представителя президента Афганистана по странам СНГ Шакера Каргара.

«По итогам встречи стороны подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили направления сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и Афганистаном.

Ведомство отмечает, что афганская делегация посетила предприятия министерства оборонной промышленности, ознакомилась с производственным процессом.

Ф.Исазаде

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Тэги: АФГАНИСТАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]