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Дальнее зарубежье 02.08.2018 18:00

Британская полиция отправила на исследование в военную лабораторию мусорные баки в рамках расследования об отравлении в Эймсбери

Британская полиция направила в военную исследовательскую лабораторию два контейнера для мусора в рамках расследования отравления пары из города Эймсбери, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

В Скотленд-Ярде заявили, что заинтересовавшие экспертов мусорные баки стояли возле магазинов в городе Солсбери, где британская полиция активно ищет следы нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по мнению британской стороны, отравилась пара из Эймсбери.

Исследования, отмечает агентство, полиция решила провести после бесед с одним из отравившихся - Чарли Роули. Его подруга Дон Стерджес скончалась в июле, как считают следователи, после контакта с нервно-паралитическим веществом.

В среду британские СМИ сообщили, что полиция временно остановила работу базы медицинских вертолетов графства Уилтшир, в котором расположен город Эймсбери, из-за опасений, что в одном из вертолетов службы могут быть следы "Новичка".

В июле телеканал "Скай-ньюс" сообщал, что специалисты в костюмах химзащиты искали следы нервно-паралитического вещества "Новичок" в общественных туалетах, установленных в одном из парков Солсбери.

30 июня в городе Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась. Мужчину выписали из больницы.

Британская полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за покушение на последних британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ОТРАВЛЕНИЕ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]