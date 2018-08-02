Британская полиция отправила на исследование в военную лабораторию мусорные баки в рамках расследования об отравлении в Эймсбери

Британская полиция направила в военную исследовательскую лабораторию два контейнера для мусора в рамках расследования отравления пары из города Эймсбери, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
В Скотленд-Ярде заявили, что заинтересовавшие экспертов мусорные баки стояли возле магазинов в городе Солсбери, где британская полиция активно ищет следы нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по мнению британской стороны, отравилась пара из Эймсбери.
Исследования, отмечает агентство, полиция решила провести после бесед с одним из отравившихся - Чарли Роули. Его подруга Дон Стерджес скончалась в июле, как считают следователи, после контакта с нервно-паралитическим веществом.
В среду британские СМИ сообщили, что полиция временно остановила работу базы медицинских вертолетов графства Уилтшир, в котором расположен город Эймсбери, из-за опасений, что в одном из вертолетов службы могут быть следы "Новичка".
В июле телеканал "Скай-ньюс" сообщал, что специалисты в костюмах химзащиты искали следы нервно-паралитического вещества "Новичок" в общественных туалетах, установленных в одном из парков Солсбери.
30 июня в городе Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась. Мужчину выписали из больницы.
Британская полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за покушение на последних британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.
Минтруда и соцзащиты населения получит 20 млн манатов на меры по улучшению бытовых условий инвалидов и семей-шехидов
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Курс манат/доллар на 3 августа - 1,7 манат/$1
Инфляция является более явным риском для экономики, чем Brexit - Карни
Азербайджан в сентябре запустит спутник Azerspace-2 - глава Azerkosmos
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов
Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений