В ряде городов Ирана собрались митинги протеста в связи с экономическими трудностями в стране - СМИ

В нескольких городах Ирана проходят акции протеста в связи с падением курса национальной валюты и другими экономическими проблемами, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
В частности, на улицы северного города Сари вышли более сотни демонстрантов. Также акции протеста проходят в Ширазе, Ахавзе и Мешхеде, отмечает агентство, не уточняя число участников демонстраций.
Все митинги проходят без согласования с местными властями, поясняет АП.
По данным агентства, накануне также проходили акции протеста в городе Кередж. На улицы вышли порядка 200 человек. Протестующие безуспешно пытались повредить несколько построек.
Как уточняет АП, в нескольких городах полиция применяет слезоточивый газ против агрессивно настроенных демонстрантов.
США с мая 2018 года ведут работу по восстановлению санкций в отношении Тегерана после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Данная сделка, заключенная при администрации президента Барака Обамы, была основанием для снятия с Ирана международных санкций, введенных за разработки ядерного оружия. Ожидается, что первая волна санкций против Ирана должна быть восстановлена не позже 6 августа.
Минтруда и соцзащиты населения получит 20 млн манатов на меры по улучшению бытовых условий инвалидов и семей-шехидов
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Курс манат/доллар на 3 августа - 1,7 манат/$1
Инфляция является более явным риском для экономики, чем Brexit - Карни
Азербайджан в сентябре запустит спутник Azerspace-2 - глава Azerkosmos
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов
Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений