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Регион 02.08.2018 16:18

В ряде городов Ирана собрались митинги протеста в связи с экономическими трудностями в стране - СМИ

В нескольких городах Ирана проходят акции протеста в связи с падением курса национальной валюты и другими экономическими проблемами, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

В частности, на улицы северного города Сари вышли более сотни демонстрантов. Также акции протеста проходят в Ширазе, Ахавзе и Мешхеде, отмечает агентство, не уточняя число участников демонстраций.

Все митинги проходят без согласования с местными властями, поясняет АП.

По данным агентства, накануне также проходили акции протеста в городе Кередж. На улицы вышли порядка 200 человек. Протестующие безуспешно пытались повредить несколько построек.

Как уточняет АП, в нескольких городах полиция применяет слезоточивый газ против агрессивно настроенных демонстрантов.

США с мая 2018 года ведут работу по восстановлению санкций в отношении Тегерана после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Данная сделка, заключенная при администрации президента Барака Обамы, была основанием для снятия с Ирана международных санкций, введенных за разработки ядерного оружия. Ожидается, что первая волна санкций против Ирана должна быть восстановлена не позже 6 августа.

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Тэги: ИРАН, ПРОТЕСТЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]