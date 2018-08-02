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Социум 02.08.2018 16:21

В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами

Кабинет министров Азербайджана утвердил размеры госпошлин за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физическими лицами, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Согласно постановлению кабмина, будет применяться дифференцированная система взимания госпошлины за госрегистрацию в зависимости от мощности мотора автотранспортного средства.

В частности, госпошлина за госрегистрацию договора по автотранспортному средству мощностью до 2 тыс. куб. см составит 0,05 манат за каждый куб. см.; мощностью до 3 тыс. куб. см – 100 манат + 0,1 манат за каждый куб. см. мощности мотора части от 2,001 тыс. до 3 тыс. куб. см.

Госпошлина за госрегистрацию договора по автотранспортному средству мощностью до 4 тыс. куб. см. составит 200 манат + 0,2 маната за каждый куб. см. мощности мотора части от 3,001 тыс. до 4 тыс. куб. см.; мощностью до 5 тыс. куб. см. – 400 манат + 0,3 манат за каждый куб. см. мощности мотора части от 4,001 тыс. до 5 тыс. куб. см.

При госрегистрации договора по автотранспортному средству мощностью мотора свыше 5 тыс. куб. см. госпошлина составит 1,5 тыс. манатов.

Кроме этого, к данным госпошлинам будут применяться коэффициенты в зависимости от года производства автомобиля. В частности, при госрегистрации договоров по автотранспортным средствам со сроком производства до 4 лет коэффициент составит 1, по транспортным средствам со сроком производства от 4 до 10 лет – 0,8%, свыше 10 лет – 0,3.

Данные госпошлины вступили в силу с 1 августа 2018 года и распространяются на автотранспортные средства с числом посадочных мест не более девяти. Госрегистрацией таких договоров занимается Министерство внутренних дел.

А.Азизов

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, РЕГИСТРАЦИЯ, ГОСПОШЛИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]