Госрегистрация в 2018г мобильных устройств, ввезенных в Азербайджан физлицами для личного пользования, обойдется от 20 до 150 манатов

Кабинет министров Азербайджана утвердил размеры госпошлин на 2018 год на регистрацию мобильных устройств, ввозимых физлицами в страну для личного пользования, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно решению кабмина, госпошлина в текущем году на регистрацию в Азербайджане мобильного устройства рыночной стоимостью до 100$ (без функций фото, видеосъемки и без выхода в Интернет) составит 20 манатов.
Размер госпошлины на регистрацию прочих мобильных устройств варьирует от 30 до 150 манатов в зависимости от рыночной стоимости аппарата.
В частности, регистрация мобильного устройства рыночной стоимостью до $100 (с функциями фото и видеосъемки и с выходом в Интернет - ИФ-Аз) обойдется в 30 манатов, стоимостью от $101 до $200 – 50 манатов, от $201 до $400 – 60 манатов, от $401 до $700 – 70 манатов, от $701 до $1000 – 100 манатов, свыше $1001 – 150 манатов.
Как сообщалось ранее, система регистрации IMEI-кодов была внедрена в Азербайджане с 1 мая 2013 года. Мобильные устройства, ввозимые на территорию республики для частного использования (в сетях операторов мобильной связи Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Первоначально регистрация устройств носила бесплатный характер. Однако, с 1 ноября 2014 года данная услуга стала платной. При этом стоимость регистрации IMEI-кода мобильного устройства, ввозимого для личного использования, составляла 5 манатов.
Регистрация мобильных устройств доступна в отделениях оператора почтовой связи Азербайджана, через портал "Электронное правительство" (e-gov.az) и сайта imei.az. Процедура регистрации мобильных устройств составляет 24 часа.
Н.Аббасова
Минтруда и соцзащиты населения получит 20 млн манатов на меры по улучшению бытовых условий инвалидов и семей-шехидов
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов
Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Сербские политики подвергли жесткой критике планы Албании открыть границу с Косово
В Швеции продолжаются поиски украденных королевских корон и державы
Группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий усиление экономического, политического и дипломатического давления на РФ
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений