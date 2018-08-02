Госрегистрация в 2018г мобильных устройств, ввезенных в Азербайджан физлицами для личного пользования, обойдется от 20 до 150 манатов

Кабинет министров Азербайджана утвердил размеры госпошлин на 2018 год на регистрацию мобильных устройств, ввозимых физлицами в страну для личного пользования, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно решению кабмина, госпошлина в текущем году на регистрацию в Азербайджане мобильного устройства рыночной стоимостью до 100$ (без функций фото, видеосъемки и без выхода в Интернет) составит 20 манатов.

Размер госпошлины на регистрацию прочих мобильных устройств варьирует от 30 до 150 манатов в зависимости от рыночной стоимости аппарата.

В частности, регистрация мобильного устройства рыночной стоимостью до $100 (с функциями фото и видеосъемки и с выходом в Интернет - ИФ-Аз) обойдется в 30 манатов, стоимостью от $101 до $200 – 50 манатов, от $201 до $400 – 60 манатов, от $401 до $700 – 70 манатов, от $701 до $1000 – 100 манатов, свыше $1001 – 150 манатов.

Как сообщалось ранее, система регистрации IMEI-кодов была внедрена в Азербайджане с 1 мая 2013 года. Мобильные устройства, ввозимые на территорию республики для частного использования (в сетях операторов мобильной связи Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Первоначально регистрация устройств носила бесплатный характер. Однако, с 1 ноября 2014 года данная услуга стала платной. При этом стоимость регистрации IMEI-кода мобильного устройства, ввозимого для личного использования, составляла 5 манатов.

Регистрация мобильных устройств доступна в отделениях оператора почтовой связи Азербайджана, через портал "Электронное правительство" (e-gov.az) и сайта imei.az. Процедура регистрации мобильных устройств составляет 24 часа.

Н.Аббасова