Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9802 RUR   0.027 GBR   2.2273 TRY   0.3411

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.66 Brent   72.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 24° 32° 4 Авг 23° 32° 5 Авг 24° 31°

Дальнее зарубежье 02.08.2018 18:15

Иорданские военные не пустили на территорию своей страны боевиков, пытавшихся бежать из Сирии

Иорданские военные вступили в бой с членам группировки, связанной с террористической организацией ИГ, которые пытались попасть на территорию Иордании из Сирии, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в Иордании.

"Несколько лиц, связанных с ИГ, пытались приблизиться к нашей границе на севере вечером во вторник", - говорится в сообщении представителя вооруженных сил Иордании.

Источник агентства рассказал, что операция по зачистке территории, где находились боевики, продолжалась до вечера среды, ни один из них так и не смог прорваться на территорию Иордании.

"Некоторые из них погибли, а остальные были вынуждены отступить в глубь территории Сирии", - отметил источник.

Агентство отмечает, что боевики пытались попасть на территорию Иордании, чтобы скрыться от сирийских военных. В течение последних дней, пишет агентство, проправительственные силы Сирии обстреливают территорию возле реки Ярмук в сирийской провинции Деръа, уничтожая последние оплоты группировки "Джейш Халид ибн аль-Валид", ранее присягнувшей на верность "Исламскому государству".

Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, как минимум 100 боевиков группировки "Джейш Халид ибн аль-Валид бежали от проправительственных сил в сторону границы с Иорданией. По информации ЭФЭ, террористы при бегстве использовали заложников из числа мирных жителей в качестве "живого щита".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИОРДАНИЯ, ГРАНИЦА, БОЕВИКИ, ОТПОР


Похожие новости


Ирак закрыл границу с Иорданией из-за акций протестов суннитов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]