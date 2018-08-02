Иорданские военные не пустили на территорию своей страны боевиков, пытавшихся бежать из Сирии

Иорданские военные вступили в бой с членам группировки, связанной с террористической организацией ИГ, которые пытались попасть на территорию Иордании из Сирии, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в Иордании.
"Несколько лиц, связанных с ИГ, пытались приблизиться к нашей границе на севере вечером во вторник", - говорится в сообщении представителя вооруженных сил Иордании.
Источник агентства рассказал, что операция по зачистке территории, где находились боевики, продолжалась до вечера среды, ни один из них так и не смог прорваться на территорию Иордании.
"Некоторые из них погибли, а остальные были вынуждены отступить в глубь территории Сирии", - отметил источник.
Агентство отмечает, что боевики пытались попасть на территорию Иордании, чтобы скрыться от сирийских военных. В течение последних дней, пишет агентство, проправительственные силы Сирии обстреливают территорию возле реки Ярмук в сирийской провинции Деръа, уничтожая последние оплоты группировки "Джейш Халид ибн аль-Валид", ранее присягнувшей на верность "Исламскому государству".
Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, как минимум 100 боевиков группировки "Джейш Халид ибн аль-Валид бежали от проправительственных сил в сторону границы с Иорданией. По информации ЭФЭ, террористы при бегстве использовали заложников из числа мирных жителей в качестве "живого щита".
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