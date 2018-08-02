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Дальнее зарубежье 02.08.2018 18:33

Власти ФРГ задержали предполагаемого члена "Джебхат ан-Нусры"

Предполагаемый участник действующей в Сирии группировки "Джебхат ан-Нусра" задержан в четверг в ФРГ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Речь идет о 36-летнем гражданине Сирии Хамаде А. Мужчина был задержан в округе Кальв (Баден-Вюртемберг), полицейские провели обыск в квартире подозреваемого.

Прокуратура считает, что мужчина примкнул к группировке в Сирии в феврале 2013 года.

"Вначале он в качестве эксперта по взрывчатке занимался подготовкой взрывных устройств", - говорится в сообщении прокуратуры, поступившем в "Интерфакс".

В ноябре 2013 года Хамад А. участвовал в захвате одного из крупнейших правительственных складов оружия вблизи города Махин, отмечается в документе.

В течение дня судья примет решение о заключении задержанного под стражу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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