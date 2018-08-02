Предполагаемый участник действующей в Сирии группировки "Джебхат ан-Нусра" задержан в четверг в ФРГ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Речь идет о 36-летнем гражданине Сирии Хамаде А. Мужчина был задержан в округе Кальв (Баден-Вюртемберг), полицейские провели обыск в квартире подозреваемого.
Прокуратура считает, что мужчина примкнул к группировке в Сирии в феврале 2013 года.
"Вначале он в качестве эксперта по взрывчатке занимался подготовкой взрывных устройств", - говорится в сообщении прокуратуры, поступившем в "Интерфакс".
В ноябре 2013 года Хамад А. участвовал в захвате одного из крупнейших правительственных складов оружия вблизи города Махин, отмечается в документе.
В течение дня судья примет решение о заключении задержанного под стражу.
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