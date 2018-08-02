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Финансы 02.08.2018 17:40

Инфляция является более явным риском для экономики, чем Brexit - Карни

Инфляция в Великобритании, превышающая таргетируемый уровень, вызывает более реальные опасения, чем потенциальные риски, связанные с выходом страны из Евросоюза, сигнализировал глава Банка Англии Марк Карни, выступая по итогам августовского заседания ЦБ.

"С учетом растущей инфляции, вызванной внутренними причинами, и перспективами избыточного спроса умеренное ужесточение денежно-кредитной политики является оправданным, - приводит его слова агентство Bloomberg. - ЦБ хорошо подготовлен к любым поворотам в экономике, включая широкий спектр возможных результатов Brexit".

Ранее сообщалось, что Банк Англии принял решение увеличить размер базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта, с 0,5% до 0,75%. Таким образом, теперь ставка находится на максимальном уровне с конца 2009 года.

Решение банка совпало с ожиданиями рынка, однако удивительным стал тот факт, что оно было принято единогласно всеми восемью членами Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Руководство ЦБ в целом считает возможным одно повышение ставки в следующем году и еще одно - в 2020 году.

Обновленные прогнозы предполагают повышение потребительских цен на 2,3% в текущем году, на 2,2% в следующем и на 2% в 2020 году. Как сообщалось, в июне цены выросли на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

"В текущих условиях ограниченное и постепенное ужесточение ДКП, вероятно, потребуется для того, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень на стабильной основе", - сказал М.Карни.

Глава Банка Англии вновь предупредил о негативных последствиях Brexit, если он пройдет не по плану, однако заметил, что "существует множество потенциальных вариантов Brexit, однако при большинстве из них ставка может оставаться как минимум на текущем уровне".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, КАРНИ, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]