Инфляция является более явным риском для экономики, чем Brexit - Карни

Инфляция в Великобритании, превышающая таргетируемый уровень, вызывает более реальные опасения, чем потенциальные риски, связанные с выходом страны из Евросоюза, сигнализировал глава Банка Англии Марк Карни, выступая по итогам августовского заседания ЦБ.
"С учетом растущей инфляции, вызванной внутренними причинами, и перспективами избыточного спроса умеренное ужесточение денежно-кредитной политики является оправданным, - приводит его слова агентство Bloomberg. - ЦБ хорошо подготовлен к любым поворотам в экономике, включая широкий спектр возможных результатов Brexit".
Ранее сообщалось, что Банк Англии принял решение увеличить размер базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта, с 0,5% до 0,75%. Таким образом, теперь ставка находится на максимальном уровне с конца 2009 года.
Решение банка совпало с ожиданиями рынка, однако удивительным стал тот факт, что оно было принято единогласно всеми восемью членами Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).
Руководство ЦБ в целом считает возможным одно повышение ставки в следующем году и еще одно - в 2020 году.
Обновленные прогнозы предполагают повышение потребительских цен на 2,3% в текущем году, на 2,2% в следующем и на 2% в 2020 году. Как сообщалось, в июне цены выросли на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
"В текущих условиях ограниченное и постепенное ужесточение ДКП, вероятно, потребуется для того, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень на стабильной основе", - сказал М.Карни.
Глава Банка Англии вновь предупредил о негативных последствиях Brexit, если он пройдет не по плану, однако заметил, что "существует множество потенциальных вариантов Brexit, однако при большинстве из них ставка может оставаться как минимум на текущем уровне".
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