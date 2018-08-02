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Дальнее зарубежье 02.08.2018 18:44

Папа римский одобрил новое положение церковного катехизиса, провозглашающее неприемлемость смертной казни

Папа римский Франциск утвердил изменения в церковном катехизисе, согласно которым Римско-католическая церковь считает неприемлемой практику смертной казни.

"В свете Евангелия церковь учит, что смертная казнь недопустима, поскольку она является покушением на неприкосновенность и достоинство личности", - приводят западные СМИ выдержки из новых положений катехизиса.

Согласно им, Римско-католическая церковь также будет прикладывать усилия по искоренению смертной казни во всем мире.

По данным СМИ, папа римский Франциск одобрил изменения в катехизисе в мае этого года во время встречи с руководством Конгрегации доктрины веры, в компетенцию которой входит надзор за чистотой вероучения и моралью того, что проповедует Римско-католическая церковь.

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Тэги: ВАТИКАН, КАЗНЬ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]