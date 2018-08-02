Папа римский одобрил новое положение церковного катехизиса, провозглашающее неприемлемость смертной казни

Папа римский Франциск утвердил изменения в церковном катехизисе, согласно которым Римско-католическая церковь считает неприемлемой практику смертной казни.
"В свете Евангелия церковь учит, что смертная казнь недопустима, поскольку она является покушением на неприкосновенность и достоинство личности", - приводят западные СМИ выдержки из новых положений катехизиса.
Согласно им, Римско-католическая церковь также будет прикладывать усилия по искоренению смертной казни во всем мире.
По данным СМИ, папа римский Франциск одобрил изменения в катехизисе в мае этого года во время встречи с руководством Конгрегации доктрины веры, в компетенцию которой входит надзор за чистотой вероучения и моралью того, что проповедует Римско-католическая церковь.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Минтруда и соцзащиты населения получит 20 млн манатов на меры по улучшению бытовых условий инвалидов и семей-шехидов
Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности
Азербайджан изучает возможность создания семенной биржи
Азеришыг направит около 3,6 млн манатов на закупку серверов и оборудования для Центра управления информацией и SCADA
Азербайджан и Турция подписали протокол намерений по сотрудничеству в сфере семеноводства
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
Азеригаз в январе-июле газифицировал боле 310 многоэтажных жилых домов
Туристы считают столицу Ирландии Дублин неоправданно дорогой
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Жители регионов выбирают тариф Yerlim от Nar
Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений