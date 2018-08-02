Анкара будет прилагать дипломатические усилия для решения вопроса о введенных США санкциях - министр финансов Турции

Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что ограничительные меры, введенные США против Анкары из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, неприемлемы, сообщает в четверг турецкое информагентство "Анадолу".

По словам министра, приоритет Турции в настоящий момент заключается в том, чтобы решить вопрос с санкциями США "через дипломатию и конструктивные усилия, подходящие для обоих государств".

При этом Б.Албайрак подчеркнул, что подобные санкции, введенные Вашингтоном, абсолютно неприемлемы.

Ранее в Белом доме сообщили, что США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу.

Ограничительные меры будут введены в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.