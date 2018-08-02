В МИД России обеспокоены провокациями оппозиции в Зимбабве и призывают стороны проявить гражданскую ответственность

В Москве обеспокоены в связи с беспорядками, спровоцированными оппозицией после выборов в Зимбабве, заявляют в МИД РФ.
"В Москве выражают обеспокоенность провокационными действиями представителей зимбабвийской оппозиции, приведшими к человеческим жертвам", - говорится в комментарии, опубликованном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Призываем всех участников общественно-политической жизни страны проявить гражданскую ответственность, занять конструктивную позицию в целях завершения всех предусмотренных зимбабвийским законодательством избирательных процедур в рамках конституционных норм", - отмечается в сообщении.
В Зимбабве 30 июня прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник избирательная комиссия страны заявила, что согласно подсчеты большей части голосов, правящая партия ZANU PF получает большинство мест в нижней палате парламента страны. Результаты президентских выборов комиссия пообещала объявить позднее.
Оппозиция и наблюдатели из стран Запада обратились к властям с призывом как можно скорее обнародовать результаты выборов. Оппозиция также высказала подозрения в махинациях на выборах.
В среду в столице Зимбабве Хараре сотрудники сил безопасности и военные открыли огонь по протестующим, выступающим в поддержку оппозиции после прошедших в стране выборов. По последним данным, в результате погибли три человека.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ранее заявил, что находится в тесном контакте с лидером оппозиции для поиска путей снижения напряженности в стране. Также он сообщил, что рассчитывает на проведение независимого расследования в связи с массовыми беспорядками в стране.
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