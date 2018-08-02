Группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий усиление экономического, политического и дипломатического давления на РФ

Группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.

"Нынешний санкционный режим не может удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска - ИФ) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии", - заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что речь идет о "самых болезненных" ограничительных мерах.

Кроме Л.Грэма, этот проект предложили сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.