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Дальнее зарубежье 02.08.2018 20:34

В Швеции продолжаются поиски украденных королевских корон и державы

Полиция Швеции продолжает поиски драгоценностей, принадлежавших шведскому королю Карлу IX и украденных ранее на этой неделе грабителями из собора города Стренгнес, сообщает в четверг европейский информационный портал "Локал".

По информации "Локал", следователи обнаружили улики, предположительно связанные с преступниками, на территории этого собора.

Шведские правоохранительные органы также сообщили о факте кражи в Интерпол, чтобы предотвратить возможную продажу похищенных предметов.

В свою очередь шведская газета "Афтонбладет" отмечает, что при обыске собора сотрудникам полиции удалось найти следы крови, возможно, одного из грабителей. Однако в полиции пока не подтвердили эту информацию.

"Расследование продолжается, но я не могу сообщить о каких-либо новых деталях", - приводит издание слова представителя полиции Стефана Дангардта.

Ранее сообщалось, что воры украли две короны - короля Карла IX и его жены Кристины, а также королевскую державу, из собора в шведском городе Стренгнес, расположенном к северу от Стокгольма.

По информации шведских СМИ, грабители скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку.

По словам представителя полиции Томаса Агневика, точную стоимость украденных из собора драгоценностей оценить невозможно.

"Очень сложно установить цену этих вещей, они уникальны", - отметил он.

Карл IX из династии Васа стал королем Швеции в 1604 году. В 1611 году разразился конфликт между Швецией и Данией, который стал неожиданностью для Карла IX и привел к его смерти от удара в том же году. Шведский король был погребен в соборе в Стренгнесе.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, РЕГАЛИИ, КРАЖА, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]