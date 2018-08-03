Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 24° 32° 5 Авг 24° 31° 6 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 03.08.2018 08:53

Трамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным, что дает положительный эффект

Состоявшаяся 15 июля в Хельсинки встреча с президентом России Владимиром Путиным была полезной и позволила наладить отношения с ним, заявил президент США Дональд Трамп.

"В Хельсинки я провел замечательную встречу с В.Путиным. Мы обсудили все... Мы действительно хорошо поладили", - сказал он, выступая в штате Пенсильвания на митинге.

Д.Трамп добавил: "Между прочим, это хорошо, а не плохо. А сейчас нам мешает российская мистификация. Это ведь мистификация - верно?".

При этом американский президент, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, заметил, что от него ждали "боксерского матча" с российским коллегой.

Д.Трамп в очередной раз подверг жесткой критике сообщения СМИ, касающиеся его самого и его деятельности, назвав эти сообщения "лживыми и отвратительными".

"Что стало со свободной прессой? Что стало с честными сообщениями? Они это не делают, они только истории придумывают", - сказал президент, указывая на присутствовавших представителей СМИ.

Д.Трамп также заявил, что Россия не хотела, чтобы он победил на президентских выборах 2016 года, а также отметил, что неверно называть его политику в отношении России "мягкой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, ПУТИН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Трамп стремится выполнять свои предвыборные обещания, считает Путин Трамп предупредил, что Путин станет его злейшим врагом, если хельсинкские договоренности будут сорваны Трамп занял на встрече с Путиным жесткую позицию по Украине - госсекретарь США Трамп не исключил личной ответственности Путина за вмешательство в американские выборы Трамп надеется, что Иран пожелает подписать новое соглашение по ядерной программе Взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]