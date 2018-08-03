Трамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным, что дает положительный эффект

Состоявшаяся 15 июля в Хельсинки встреча с президентом России Владимиром Путиным была полезной и позволила наладить отношения с ним, заявил президент США Дональд Трамп.

"В Хельсинки я провел замечательную встречу с В.Путиным. Мы обсудили все... Мы действительно хорошо поладили", - сказал он, выступая в штате Пенсильвания на митинге.

Д.Трамп добавил: "Между прочим, это хорошо, а не плохо. А сейчас нам мешает российская мистификация. Это ведь мистификация - верно?".

При этом американский президент, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, заметил, что от него ждали "боксерского матча" с российским коллегой.

Д.Трамп в очередной раз подверг жесткой критике сообщения СМИ, касающиеся его самого и его деятельности, назвав эти сообщения "лживыми и отвратительными".

"Что стало со свободной прессой? Что стало с честными сообщениями? Они это не делают, они только истории придумывают", - сказал президент, указывая на присутствовавших представителей СМИ.

Д.Трамп также заявил, что Россия не хотела, чтобы он победил на президентских выборах 2016 года, а также отметил, что неверно называть его политику в отношении России "мягкой".