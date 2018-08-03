Спецпрокурор Мюллер хочет допросить Эмина Агаларова

Адвокат певца Эмина Агаларова сообщил телеканалу Эн-Би-Си Ньюс, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предположительное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, хочет допросить певца в рамках этого дела.
Адвокат Э.Агаларова, Скотт Балбер, сообщил телеканалу, что "ведет переговоры" о возможных слушаниях со специальным прокурором, однако "пока не знает, каким образом они будут организованы".
Эн-Би-Си Ньюс напоминает, что Э.Агаларов принимал участие в организации встречи сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского юриста Натальи Весельницкой во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.
В сообщении телеканала не уточняется, стремится ли Р.Мюллер также допросить отца Э.Агаларова - российского и азербайджанского предпринимателя Араза Агаларова, который, по версии следствия, так же имел отношение к встрече Д.Трампа-младшего и Н.Весельницкой.
Офис спецпрокурора пока не прокомментировал эту информацию.
Ранее продюсер Роб Голдстоун заявил, что именно он организовал встречу Д.Трампа-младшего и российского юриста в июне 2016 года. Тогда продюсер заявил, что встреча проходила в интересах его клиента из Москвы Э.Агаларова.
В свою очередь Д.Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что соглашаясь на встречу с российским адвокатом Н.Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 года Хиллари Клинтон, но не получил ее.
В настоящее время в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Его ведет спецпрокурор Р.Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.
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