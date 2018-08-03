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Дальнее зарубежье 03.08.2018 10:00

На юге Афганистана из плена талибов спецназ освободил 61 заложника

Армейский спецназ освободил из плена талибов 61 заложника, сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре министерства обороны Афганистана.

В ходе операции по освобождению заложников, которая была проведена на территории уезда Каджаки провинции Гильменд, на юге Афганистана, убито 18 вооруженных экстремистов, говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторым из освобожденных граждан понадобилась помощь военных врачей.

Между тем, министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами, выступая накануне на церемонии очередного выпуска молодых офицеров военной академии имени маршала Касима Фахима в Кабуле, заявил, что правительство Афганистана планирует в ближайшее время объявить о втором раунде прекращения огня с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России).

"Одностороннее перемирие будет объявлено в рамках попытки начать мирные переговоры. Политика правительства заключается в том, чтобы следовать мирному процессу, и мы объявим следующий раунд прекращения огня с талибами. Используя нынешнюю дипломатию, мы пытаемся достичь постоянного и стабильного мира ", - сказал Т.Ш.Бахрами.

В то же время он напомнил, что до парламентских выборов в стране осталось менее трех месяцев, а афганские войска готовы обеспечить их безопасность.

"У нас (у военных) есть две задачи: обеспечить безопасность этого важного национального процесса, а также принять участие в голосовании, поскольку все граждане имеют право на выбор своих представителей в парламенте", - добавил он.

Месяц назад правительство Афганистана впервые объявило об одностороннем прекращении огня с талибами, приурочив перемирие к празднованию окончания месяца Рамазан. Талибы соблюдали режим прекращения огня три дня, после чего возобновили боевые действия.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЗАЛОЖНИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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