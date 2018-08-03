В Грузии с 1 января 2019 года войдут в силу законодательные изменения, согласно которым лицам призывного возраста, отказывающимся служить в армии, будет предложена альтернативная служба, в частности, в пожарно-спасательных силах, сообщает в четверг грузинская телекомпания "Имеди".

Как заявил телекомпании руководитель службы по связям с общественностью Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии Михаил Пейкришвили, тем, кто отказывается служить в армии по определенным мотивам, будет предложена такая альтернатива.

По его словам, призывников обучат всем необходимым для этого навыкам.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили заявил журналистам, что речь идет о законодательной регуляции, которая ограничит такие искусственные инструменты, с помощью которых призывники уклоняются от конституционной обязанности.

Накануне грузинские СМИ сообщили о серьезных проблемах, возникших в стране с призывом в армию. В частности, сообщалось, что только в Хашурском районе Грузии из 150 призывников, которым пришла повестка, 145 отказались от службы в армии, представив справки, что являются священнослужителями. Согласно грузинскому законодательству, духовное лицо не может быть призвано в армию.

СМИ отмечают, что справки на вполне законных основаниях выдает созданная в апреле 2017 года оппозиционной партией "Новый политический центр - Гирчи" религиозная организация "Библейская свобода".

В партии не скрывают, что "Библейская свобода" помогает молодежи в отсрочке воинской службы.

Ранее лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе, который собирается баллотироваться в президенты Грузии, заявил журналистам, что "Библейская свобода", это "обычная религиозная организация, которая проповедует идею свободы".

Между тем, как передает "Имеди", в Кутаиси в ходе весеннего призыва 245 человек воспользовались возможностью не служить в армии с помощью вышеуказанной религиозной организации, а в Тбилиси желающих стать "служителями" "Библейской свободы" оказалось более 1700 человек.

Телекомпания отмечает, что по этой же причине в нынешнем году всего около 4 тысяч призывников в Грузии сумели законно отказаться от прохождения обязательной воинской службы.

В июне 2016 года обязательный призыв на службу в вооруженные силы Грузии решением занимавшей на тот период пост министра обороны Тинатин Хидашели был приостановлен. Ее решение тогда было негативно воспринято многими членами парламентского большинства, а в Совете безопасности Грузии заявили, что глава ведомства ни с кем этот вопрос не согласовала и приняла единоличное решение. В конце того же года уже новый глава ведомства Леван Изория отменил решение своего предшественника и призыв был возобновлен в обновленной форме.