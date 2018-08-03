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Дальнее зарубежье 03.08.2018 10:30

Группа демократов просит Пентагон расследовать возможное использование Трампом и его семьей президентского самолета в личных целях

Несколько сенаторов-демократов требуют от Пентагона начать расследование в отношении президента США Дональда Трампа, которое будет касаться предполагаемого незаконного использования президентского самолета Air Force One, сообщает в четверг телеканал Эй-Би-Си.

"Поступающие об этом сообщения могут означать, что президент США или его семья использовали государственную собственность для их личной выгоды", - приводит телеканал выдержки из письма демократов.

"Речь идет о предоставлении возможности пользоваться самолетом Air Force One для тех, кто является членом гольф-клуба, или о возможности некоторых граждан потенциально купить доступ на Air Force One с помощью денежных переводов в клуб президента США", - подчеркивается в документе.

Авторами письма стали четверо сенаторов-демократов: сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, Бен Кардин от Мэриленда, Ричард Блументаль от Коннектикута и Шелдон Уайтхайс от Род-Айленда.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что "полеты на Air Force One членов семьи и друзей президента США бывают довольно часто, и в этом нет ничего особенного, поскольку предыдущие администрации США делали то же самое много лет назад".

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Тэги: США, ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]