Группа демократов просит Пентагон расследовать возможное использование Трампом и его семьей президентского самолета в личных целях

Несколько сенаторов-демократов требуют от Пентагона начать расследование в отношении президента США Дональда Трампа, которое будет касаться предполагаемого незаконного использования президентского самолета Air Force One, сообщает в четверг телеканал Эй-Би-Си.
"Поступающие об этом сообщения могут означать, что президент США или его семья использовали государственную собственность для их личной выгоды", - приводит телеканал выдержки из письма демократов.
"Речь идет о предоставлении возможности пользоваться самолетом Air Force One для тех, кто является членом гольф-клуба, или о возможности некоторых граждан потенциально купить доступ на Air Force One с помощью денежных переводов в клуб президента США", - подчеркивается в документе.
Авторами письма стали четверо сенаторов-демократов: сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, Бен Кардин от Мэриленда, Ричард Блументаль от Коннектикута и Шелдон Уайтхайс от Род-Айленда.
В свою очередь, в Белом доме заявили, что "полеты на Air Force One членов семьи и друзей президента США бывают довольно часто, и в этом нет ничего особенного, поскольку предыдущие администрации США делали то же самое много лет назад".
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