Группа независимых военных журналистов намерена провести расследование гибели коллег в ЦАР и рассчитывает на поддержку власти - Шевченко

Группа независимых военных журналистов проведет собственное расследование убийства коллег в Центральноафриканской республике, сообщил журналист, общественный деятель Максим Шевченко.

"Мы будем проводить собственное расследование. И я хотел бы обратиться к российским властям с предложением поддержать создание независимой расследовательской группы", - сказал М.Шевченко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что готов помочь в организации деятельности группы независимых военных журналистов, "профессионалов, с боевым опытом, в том числе служивших в Вооруженных силах, которые были друзьями Орхана или просто уважали его, или просто которых интересует истина".

По его словам, в группу войдут российские журналисты, они посетят не только ЦАР, но и другие места, которые могут быть связаны с расследованием.

"Потому что я совершенно уверен, что убийство не зафиксировано только в этой точке, где пули попали в тела ребят. Есть масса вопросов. Есть несколько версий, которые, безусловно, надо обсуждать", - сказал М.Шевченко.

Он сообщил "Интерфаксу", что в группу могут войти журналисты как либеральных, так и патриотических изданий. "Думаю, у нас не будет политических разногласий в этом вопросе", - добавил журналист.

Говоря о сроках, в которые может состояться поездка, он отметил, что "торопиться не надо".

"У меня сейчас есть обязательства перед Владимирской областью (М.Шевченко намерен принять участие в выборах губернатора региона в сентябре - ИФ), не надо по горячим следам бежать, я думаю, что мы расследуем это в нужные сроки", - сказал он.

По словам М.Шевченко, группа отправится в ЦАР, если будет представлена такая возможность и гарантии безопасности, для этого он готов согласовывать поездку как с местным властями, так и с органами власти РФ.

"Я хочу, чтобы это было официальное журналистское расследование. Это задача России, найти того, кто являлся заказчиком убийства", - подчеркнул М.Шевченко.

На этой неделе стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СКР в связи с этим возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).