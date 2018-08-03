Ставки по кредитам для физлиц в нацвалюте в I полугодии в Азербайджане выросли – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает рост средних ставок по кредитам для физлиц в нацвалюте в I-ом полугодии 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
На 30 июня 2018 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 13,69% против 13,2% по итогам 2017 года.
По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец июня 2018г составила 9,39%, тогда как на конец 2017 года она была равна 9,76%.
При этом для юридических лиц средняя ставка на начало июля 2018 года по кредитам в нацвалюте составила 8,76% (на конец 2017 года - 8,91%), в инвалюте – 6,88% (6,84%).
По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец первого полугодия 2018 года составила 16,9% (16,31%), в инвалюте – 15,7% (16,47%).
По данным ЦБА в отчетном периоде по депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте и нацвалюте, наблюдалось снижение ставок.
В частности, на конец июня 2018 года средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 9,86% (на конец 2017 года - 10,72%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец полугодия составила 2,52% (3%).
При этом для юридических лиц средняя ставка на конец июня 2018 года по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 5,19% (5,82%), в инвалюте – 1,3% (1,41%).
По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец июня составила 10,51% (11,59%), в инвалюте – 3,04% (3,66%).
А.Азизов
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