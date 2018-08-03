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Дальнее зарубежье 03.08.2018 10:57

Госсекретарь США и глава МИД Турции провели в Сингапуре конструктивные переговоры - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Сингапуре, в ходе которых стороны договорились работать над урегулированием проблемных вопросов, сообщает газета "Хюрриет".

"Они обсудили много проблем и провели конструктивные переговоры", - приводит издание слова представителя госдепа США Хизер Нойерт.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств "согласились продолжать попытки по решению проблем между двумя странами".

Встреча М.Помпео и М.Чавушоглу состоялась утром в пятницу в Сингапуре на полях министерской встречи АСЕАН. Переговоры продлились около 40 минут.

По прибытии в Сингапур госсекретарь США отметил, что американские санкции против турецких министров свидетельствует о том, что Вашингтон "очень серьезно" настроен по делу пастора Эндрю Брансона.

Ранее в Белом доме сообщили, что США приняли решение ввести санкции в отношении главы Минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу.

Ограничительные меры будут введены в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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