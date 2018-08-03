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СНГ 03.08.2018 11:18

Семь человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Пермском крае

Рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами опрокинулся в пятницу утром в Красновишерском районе Пермского края, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Авария произошла в 07:40 утра по местному времени (5:40 ) на 30-м км автодороги Красновишерск - Вая.

"По предварительным данным, при подъеме водитель допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево", - говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 27 человек. По предварительным данным, травмы получили семь пассажиров, в том числе двое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПЕРМЬ, АВТОБУС, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]