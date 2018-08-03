Семь человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Пермском крае

Рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами опрокинулся в пятницу утром в Красновишерском районе Пермского края, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Авария произошла в 07:40 утра по местному времени (5:40 ) на 30-м км автодороги Красновишерск - Вая.

"По предварительным данным, при подъеме водитель допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево", - говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 27 человек. По предварительным данным, травмы получили семь пассажиров, в том числе двое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП.