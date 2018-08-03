Глава МИД Турции по итогам переговоров с Помпео заявляет о бесполезности санкций США против Анкары

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу заявил, что американские санкции против его страны не помогут Вашингтону достигнуть желаемых результатов, сообщает агентство "Анадолу".

"С самого начала мы говорили, что нельзя будет найти решение проблемы, используя для этого язык угроз и санкции", - сказал М.Чавушоглу после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, ограничительные меры не помогут в достижении желаемых результатов, и позиция Анкары по этому вопросу доведена до сведения госсекретаря США. "Думаю, что американская сторона уяснила позицию Турции", - добавил М.Чавушоглу.

"Между странами могут быть проблемы, и могут быть расхождения во мнениях. Но Турция всегда выступала за решение подобных проблем путем дипломатии, диалога и взаимопонимания", - подчеркнул министр.

Между тем, он отметил, что стороны в ходе встречи договорились продолжать диалог и тесное сотрудничество.

Ранее в пятницу глава МИД Турции и госсекретарь США провели встречу в Сингапуре на полях министерской встречи АСЕАН. Представитель госдепа Хизер Нойерт охарактеризовала переговоры как "конструктивные".

Встреча министров состоялась после того, как США приняли решение ввести санкции в отношении главы Минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу.

Ограничительные меры будут введены в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.