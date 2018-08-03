Работа межкорейской промзоны в Кэсоне может быть возобновлена лишь после отмены санкций против КНДР, заявляют в Сеуле

В министерстве Южной Кореи по вопросам объединения по-прежнему поддерживают идею возобновления работы межкорейской промышленной зоны в северокорейском регионе Кэсон лишь после снятия ограничительных мер с КНДР, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".
"Позиция правительства Южной Кореи остается неизменной, что касается вопроса о возобновлении работы индустриального комплекса в Кэсоне", - приводит агентство слова заместителя пресс-секретаря южнокорейского министерства по вопросам объединения.
"Наша позиция не менялась и состоит в том, что вопрос (о зоне в Кэсоне) должен зависеть от прогресса денуклеаризации и санкций. В перспективе было бы желательно стремиться к открытию (межкорейской промзоны - ИФ) после снятия всех санкций с КНДР", - подчеркнули в министерстве.
Ранее премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён заявлял, что до снятия санкций, введенных ООН против Пхеньяна, сотрудничество между Южной Кореей и КНДР по инфраструктурным объектам будет носить ограниченный характер.
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Сеул в июне отметил, что санкции США против КНДР не будут отменены, пока Пхеньян не осуществит денуклеаризацию. Госсекретарь напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно ставил возможность снятия санкций в прямую зависимость от денуклеаризации КНДР.
Промзона Кэсон была введена в строй в 2004 году и являлась источником поступления валюты для КНДР, а также выгодным предприятием для Южной Кореи, пользующейся дешевой, но квалифицированной северокорейской рабочей силой. В начале 2016 года в Кэсоне действовали предприятия 124 южнокорейских фирм и работали более 54 тыс. жителей Корейского полуострова.
Сеул приостановил функционирование промзоны вскоре после пуска Пхеньяном баллистической ракеты в феврале 2016 года.
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