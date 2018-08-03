Азербайджан и Турция подписали протокол намерений по сотрудничеству в сфере семеноводства

Государственный семенной фонд (ГСФ) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана и Главное управление по делам сельского хозяйства Турции (TIGEM) подписали в пятницу в Баку протокол намерений.

Документ подписали глава ГСФ Эмин Алиев и гендиректор TIGEM Исмаил Шанлы.

"Целью подписанного документа является повышение эффективности и инноваций в аграрном секторе Азербайджана», - сказал Э.Алиев.

Ф.Исазаде