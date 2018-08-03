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АПК 03.08.2018 11:23

Азербайджан и Турция подписали протокол намерений по сотрудничеству в сфере семеноводства

Государственный семенной фонд (ГСФ) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана и Главное управление по делам сельского хозяйства Турции (TIGEM) подписали в пятницу в Баку протокол намерений.

Документ подписали глава ГСФ Эмин Алиев и гендиректор TIGEM Исмаил Шанлы.

"Целью подписанного документа является повышение эффективности и инноваций в аграрном секторе Азербайджана», - сказал Э.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]