Азербайджан и Турция подписали протокол намерений по сотрудничеству в сфере семеноводства

Государственный семенной фонд (ГСФ) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана и Главное управление по делам сельского хозяйства Турции (TIGEM) подписали в пятницу в Баку протокол намерений.
Документ подписали глава ГСФ Эмин Алиев и гендиректор TIGEM Исмаил Шанлы.
"Целью подписанного документа является повышение эффективности и инноваций в аграрном секторе Азербайджана», - сказал Э.Алиев.
Ф.Исазаде
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