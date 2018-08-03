Азеришыг направит около 3,6 млн манатов на закупку серверов и оборудования для Центра управления информацией и SCADA

ОАО «Азеришыг» закупит у ЗАО «Evrodizayn» сервера и оборудование для Центра управления информацией и SCADA, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госагентстве по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.

С «Evrodizayn» подписан контракт на поставку серверов и оборудования для Центра управления информацией и SCADA. Данная компания стала победителем тендера, проведенного в июле 2018 года.

Стоимость контракта составляет 3 млн 587,342 тыс. манатов.

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова