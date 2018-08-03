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ТЭК 03.08.2018 11:35

Азеришыг направит около 3,6 млн манатов на закупку серверов и оборудования для Центра управления информацией и SCADA

ОАО «Азеришыг» закупит у ЗАО «Evrodizayn» сервера и оборудование для Центра управления информацией и SCADA, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госагентстве по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.

С «Evrodizayn» подписан контракт на поставку серверов и оборудования для Центра управления информацией и SCADA. Данная компания стала победителем тендера, проведенного в июле 2018 года.

Стоимость контракта составляет 3 млн 587,342 тыс. манатов.

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]