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Регион 03.08.2018 12:00

В деле генсека ОДКБ Хачатурова Армения осуществляет правосудие - замглавы Минобороны РФ

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что в деле вокруг генсека ОДКБ Армения осуществляет правосудие.

"Республика Армения осуществляет правосудие", - сказал А.Фомин журналистам в армянском городе Дилижан во время церемонии закрытия соревнований "Воин содружества" в рамках "АрМИ-2018".

Как сообщалось, специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и затем согласился отпустить его под залог.

Специальная следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Ю.Хачатуров был назначен генсеком ОДКБ в 2017 году на три года.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]