В деле генсека ОДКБ Хачатурова Армения осуществляет правосудие - замглавы Минобороны РФ

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что в деле вокруг генсека ОДКБ Армения осуществляет правосудие.
"Республика Армения осуществляет правосудие", - сказал А.Фомин журналистам в армянском городе Дилижан во время церемонии закрытия соревнований "Воин содружества" в рамках "АрМИ-2018".
Как сообщалось, специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.
В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и затем согласился отпустить его под залог.
Специальная следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.
Ю.Хачатуров был назначен генсеком ОДКБ в 2017 году на три года.
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