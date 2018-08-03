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СНГ 03.08.2018 15:01

Президент ЦАР в личном послании Путину выразил соболезнование в связи гибелью трех российских журналистов

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера направил президенту РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью трех российских журналистов.

"Президент ЦАР направил президенту РФ личное послание с соболезнованиями и выразил надежду, что при российской поддержке ЦАР сможет восстановить мир и безопасность на своей территории, чтобы избежать подобных преступлений в будущем", - сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, ЦАР, ЖУРНАЛИСТЫ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]