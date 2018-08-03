Президент ЦАР в личном послании Путину выразил соболезнование в связи гибелью трех российских журналистов

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера направил президенту РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью трех российских журналистов.

"Президент ЦАР направил президенту РФ личное послание с соболезнованиями и выразил надежду, что при российской поддержке ЦАР сможет восстановить мир и безопасность на своей территории, чтобы избежать подобных преступлений в будущем", - сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.