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СНГ 03.08.2018 15:24

Осенью планируется провести заседание Совбеза во главе с Путиным по вопросам энергетической безопасности - Патрушев

Вопросы обеспечения энергетической безопасности РФ планируется обсудить ближайшей осенью на заседании Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

"Осенью планируется проведение под председательством президента России заседания Совета безопасности по вопросу "Об обеспечении энергетической заседания по вопросу безопасности Российской Федерации", - сказал Н.Патрушев на совещании с главами регионов Центрального федерального округа.

Он отметил, что выработанные в ходе совещания, проходящего в Орле в пятницу, рекомендации по нейтрализации угроз энергетической безопасности и противодействию криминальной деятельности на объектах топливно-энергетического комплекса в регионах ЦФО планируется использовать при подготовке заседания Совбеза во главе с президентом.

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ, СОВБЕЗ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]